Киев все еще чувствует поддержку со стороны Макрона и Меркель.

Украинский президент Владимир Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России. С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции, посвященной его двухлетнему управлению государством. При этом спикер подчеркнул, что Париж и Берлин все еще поддерживают Киев.

Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский предположил, что ослабление давления на Москву со стороны ФРГ и Франции связано с экономической обстановкой. Президент считает, что на Берлин обрушились санкции из-за политики, которую власти проводят в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток-2".

Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины.

Фото: YouTube /in time Ukraine