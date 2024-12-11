Поддубный рассказал о конкуренции среди военкоров

Российский военкор рассказал о "гамбургском счете".

Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, поэтому зачастую они работают бок о бок. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский военкор Евгений Поддубный, говоря о конкуренции в работе. Гость программы признался в том, что среди коллег по профессии и общему делу у него есть близкие друзья. При этом между российскими журналистами есть определенный "гамбургский счет".

Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования. Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно. Евгений Поддубный, военкор

Евгений Поддубнй также указал на уникальное положение, которое сложилось у военного корреспондента Александра Сладкова. Эксперт напомнил о том, что тот работает с 1993 года, поэтому видел, как на глазах менялись эпохи, происходила смена командующих поколений и офицеров.

Напомним, что в декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Лидер страны Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных представителей профессии, которые объективно отражают события с поля боя.

ООН выразила обеспокоенность атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного.

Фото и видео: 360.ru