В Стрельне выдали разрешение на строительство детского сада на 185 мест

В саду будет оборудован бассейн.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Стрельне. Дошкольное учреждение расположится на Красносельском шоссе. Строительство будет выполнено ООО "СЗ "КВС-Любоград", отметил портал "Строительный Петербург".

Современное учреждение рассчитано на 185 мест. В саду расположатся игровые, учебные помещения, физкультурные и музыкальные залы. Бассейн позволит проводить оздоровительные и развивающие занятия.

На территории оборудуют зоны для прогулок и функциональные игровые площадки. Также проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность маломобильных групп населения.

На улице Солдата Корзуна в Петербурге появится детский сад на 240 мест.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга