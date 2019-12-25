В Василеостровском районе ввели в эксплуатацию ледовый спорткомплекс

Здание включает ледовое поле с трибунами на 200 мест, зал для разминки и административные помещения.

В Санкт-Петербурге на улице Гончарова ввели в эксплуатацию новый спортивный центр с катком. Комплекс построен в Василеостровском районе в рамках городской программы по развитию спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание включает ледовое поле с трибунами на 200 мест, зал для разминки и административные помещения. Здесь будут проходить тренировки школьных команд по хоккею и фигурному катанию, а также соревнования.

Объект реализован компанией "Газпром развитие социальной инфраструктуры". Комплекс будет открыт для повседневных тренировок, занятий хореографией и спортивной подготовки детей.

В промзоне "Ручьи" появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга