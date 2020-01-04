Политолог видит опасность в смене главкома ВСУ.

Кадровые перестановки в национальном правительстве Украины и высшем командовании Вооруженных сил Украины приведут к хаосу на фронте. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что говорит о чехарде смены чиновников, устроенной лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Аналитик уточнил, что у него вызывает вопрос о личности кандидата, заменившего собой на должности Александра Сырского. В частности, изменения в составе высшего военного командования бессмысленны именно потому, что угрожают еще большими проблемами на линии соприкосновения с противником.

Ну что, Зеленский, доигрался? <…> Хочешь, чтобы фронт рухнул, пока ты колоду тасуешь? Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин