Сабрина Сингх рассказала об отправке "Абрамсов" для ВСУ.

В Пентагоне заявили, что США не считают поставки танков Киеву эскалацией. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила, что администрация при президенте Джо Байдене серьезно воспринимает предупреждения Москвы в отношении рисков по поставкам вооружений киевскому режиму. Однако СШа не видят эскалации в регионе конфликта из-за отправки ВСУ западных танков.

Мне кажется, я слышала такие заявления от них раньше...Думаю, все это кажется эскалацией. Я это так не расцениваю... Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

таким образом представитель Пентагона прокомментировала официальные заявления российской стороны о том, что поставки американских танков на Украину являются шагом, который лишь накаливает ситуацию. Сингх напомнила, что подобные высказывания ранее звучали после отправке Украине ракетных комплексов Javelin, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Пентагон считает, что Киеву будет трудно поддерживать боеспособность танков Abrams.

Фото и видео: YouTube / Reuters