Умерла звезда фильма "Один дома 2" Бренда Фрикер

Российскому зрителю актриса запомнилась по роли бездомной женщины с голубями в культовой картине 1992 года.

Ирландская актриса Бренда Фрикер умерла на 82-м году жизни. Об этом телеканалу Sky News сообщил ее агент Фила Белфилда.

Причины смерти звезды он не уточнил. За год до смерти Фрикер в интервью рассказала, что серьезная болезнь приковала ее к постели. Актриса жила в Дублине.

Бренда Фрикер родилась 17 февраля 1945 года в Дублине. Сначала она играла в Ирландском театре, после переезда в Лондон, стала выступать в Королевском придворном театре, Национальном театре и Королевской Шекспировской труппе.

В 1990 году Фрикер получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль матери героя Дэниела Дэй-Льюиса в британо-ирландской драме "Моя левая нога". При этом во время вручения престижной награды актриса посвятила ее всему народу Ирландии.

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Фото: YouTube/кадр из фильма "Один дома 2"