Трамп назвал честью съемки в фильме "Один дома 2"

Картина вышла в прокат в 1992 году и собрала более 350 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп гордится тем, что ему удалось сняться в фильме "Один дома 2" с Маколеем Калкиным в главной роли. Об этом пишет издание Deadline.

Глава американского государства появляется в одном из эпизодов в роли самого себя. Кевин приходит в шикарный отель Нью-Йорка, чтобы поселиться в нем. На пути мальчик встречает мужчину и спрашивает у него, где стойка регистрации.

Глава США признался, что в преддверии Рождества люди особенно часто спрашивают его об участии в этом фильме. Некоторые дети говорят ему, что видели его только в качестве актера этой картины.

Трамп назвал честью участие в фильме и заявил, что "Один дома" – одна из самых значимых рождественских кинолент.

Напомним, "Один дома 2" вышел в прокат в 1992 году и заработал более 350 млн долларов.

Американский президент также совершил камео в фильме Вуди Аллена "Знаменитость". Кроме того, он появился в роли самого себя в комедии "Образцовый самец", сериале "Секс в большом городе" и др. Трамп является обладателем голливудской антипремии в области кино "Золотая малина".

Ранее мы писали, что "Россия-1" впервые покажет отреставрированную "Иронию судьбы".

Фото: кадры из фильма "Один дома 2"