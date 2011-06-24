Умерла звезда золотого века Голливуда Энн Блит

Актриса получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Одна из последних звезд золотого века Голливуда Энн Блит умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщило издание People.

Тележурналист Джордж Пенначчо сообщил, что актриса скончалась 24 июня по естественным причинам. У нее остались пятеро детей, 10 внуков и пять правнуков.

Номинацию на "Оскар" Блит получила в 1946 году за роль второго плана в фильме "Милдред Пирс". В ленте она сыграла капризную и избалованную дочь главной героини.

Ее коллеге Джоан Кроуфорд вручили "Оскар" за работу над этой лентой. В 1996 году фильм "Милдред Пирс" вошел в Национальный реестр фильмов Библиотеки конгресса США.

Энн Блит снялась в более чем в 30 фильмах, среди них "Грубая сила", "Кисмет", "Великий Карузо" и "История Хелен Морган". Позже зрители увидели актрису в сериалах "Сумеречная зона" и "Она написала убийство".

В 1960 году Блит получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде. До 1990-х артистка выступала с концертами, также она участвовала в театральных постановках.

Ранее мы сообщали, что умерла американская актриса Энн Шедин, получившая популярность после выхода телесериала "Альф".

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