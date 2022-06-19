На спецполигоне в Петербурге изъяли и сожгли более 300 кг наркотиков

Процесс уничтожения проводился под строгим контролем спецкомиссии, в состав которой входили представители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В Петербурге были уничтожены наркотики, психотропные препараты, прекурсоры и оборудование, которое использовалось для нелегального изготовления наркотических веществ.

Как сообщили в Управлении ФСБ по Петербургу и Лениобласти, изъятые запрещённые вещества и оборудование служили вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым суды вынесли обвинительные приговоры. Процесс уничтожения проводился под строгим контролем спецкомиссии, в состав которой входили представители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Согласно данным ФСБ, общий вес уничтоженных на полигоне предприятия наркотиков составил более 300 кг. Стоимость изъятых веществ оценивается в сумму, превышающую 120 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что житель Мурино подозревается в организации онлайн-магазина по продаже сильнодействующего вещества.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области