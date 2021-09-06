Житель Мурино подозревается в организации онлайн-магазина по продаже сильнодействующего вещества

Препарат мужчина отправлял по почте по всей стране.

В Петербурге задержан сбытчик-организатор онлайн-магазина по продаже сильнодействующего вещества. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими ликвидирован интернет-магазин по незаконной продаже сильнодействующего вещества и задержан его организатор, 33-летний житель Мурино. Препарат мужчина отправлял по почте по всей стране.

В квартире организатора нелегального бизнеса полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет темного цвета с 494 блистерами фабричного типа, содержащих 6 916 капсул препарата, общей массой более 2,7 килограмма, капсулы в блистерах фабричного типа с маркировками различных сильнодействующих рецептурных медицинских препаратов, банковские карты, упаковочный материал, электронные весы и автоматический счетчик банкнот.

Уже доказана причастность фигуранта, как минимум, к одному факту сбыта вещества. Возбуждено два уголовных дела по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

Ранее был задержан житель Приморского района, который хранил в своей квартире растительные наркотики.

Видео: МВД