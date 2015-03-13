В Москве пресечен незаконный оборот доставленных из-за рубежа сильнодействующих веществ

Полиция совместно с таможенниками задержала двух злоумышленников.

На территории российской столицы правоохранительные органы пресекли незаконный оборот доставленных из-за рубежа сильнодействующих веществ. Соответствующее заявление сотрудники регионального управления МВД сделали в социальных сетях. Известно, что операция проводилась совместно с представителями Федеральной таможенной службы. Злоумышленниками стали 48-летний житель Московской области, а также 25-летний москвич. Сейчас они подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Через теневой сегмент Интернета сообщники заказали партию препаратов, оборот которых ограничен в нашей стране. Далее посылки, доставленные из-за границы, получатели товара забрали в пунктах выдачи заказов по Москве и Одинцово. Затем преступников задержали оперативники. Со слов участников криминальной схемы, капсулы в посылках предназначались для последующего сбыта.

При обыске, проведённом по месту жительства младшего из задержанных, обнаружены четыре коробки с 24 пакетами неизвестного вещества, электронные весы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ

Согласно исследованию части изъятого, оно содержит в своем составе сильнодействующее средство общей массой около 20 килограммов. Дополнительно изъята коробка с содержимым общей массой 60 килограммов. Один из фигурантов расследования отправлен под стражу, а второй остается под домашним арестом.

Из гаража на Мурманском шоссе изъяли 3500 литров поддельного алкоголя.

Фото и видео: МВД Медиа