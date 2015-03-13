Из гаража на Мурманском шоссе изъяли 3500 литров поддельного алкоголя

На месте оперативники с поличным задержали и предполагаемых бутлегеров.

В Ленинградской области сотрудники экономической полиции "накрыли" гаражный алкосклад. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители пресекли деятельность подпольного склада по хранению алкоголя. Разлитая по бутылкам водка и виски элитных брендов хранились в гаражах на Мурманском шоссе. На месте оперативники с поличным задержали и предполагаемых бутлегеров – 39-летнего петербуржца и его компаньона – 29-летнего жителя Новгородской области. По оперативным данным, задержанные вели свою предпринимательскую деятельность с июля 2024 года и помимо хранения спиртного занимались его сбытом, реализуя алкоголь на трассе, а также доставляя своим постоянным покупателям.

Со склада было изъято множество канистр с немаркированным алкоголем, общим объёмом около 3500 литров и стоимостью порядка 1 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Расследование уголовного дела продолжается.

Несколько недель назад в Ленобласти из подпольного алкогольного цеха изъяли 4 тонны фальсификата.

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