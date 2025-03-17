В Ленобласти из подпольного алкогольного цеха изъяли 4 тонны фальсификата

На месте полицейские задержали 4 граждан одного из государств ближнего зарубежья.

Подпольный цех по производству алкогольной продукции ликвидировали в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, подпольный цех был оборудован на территории складского помещения в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Готовую продукцию подозреваемые развозили на личных автомобилях и продавали с рук.

На месте полицейские задержали 4 граждан одного из государств ближнего зарубежья. Мужчины разливали спиртосодержащую жидкость по емкостям. Трое из них допрошены в качестве подозреваемых, задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, а затем заключены под стражу. У четвертого доставленного выявлены грубые нарушения миграционного законодательства. Он находится в Центре временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы РФ.

На складе изъяли свыше 600 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, более 300 бутылок водки под логотипом премиального бренда и около 100 канистр со спиртом. Общий вес изъятого фальсификата превысил 4 тонны. Также полицейскими изъяты пластиковые бочки, оборудованные системами розлива, пустая тара и мобильные телефоны, содержащие информацию о противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ. В настоящее время устанавливаются организаторы противоправного бизнеса.

Видео: Telegram/ Ирина Волк