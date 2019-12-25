Перед судом в Петербурге предстанет закладчик мефедрона

Мужчина оборудовал на улице Кораблестроителей четыре тайника.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которому вменяют пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили 24 октября в надзорном ведомстве.

В августе фигурант с целью последующего сбыта оборудовал на улице Кораблестроителей четыре тайника с мефедроном. Его преступные действия пресекла полиция. В ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружили электронные весы с остатками запрещенного вещества и множество прозрачных полимерных пакетиков.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона.

Фото: Piter.TV