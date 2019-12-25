  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом в Петербурге предстанет закладчик мефедрона
Сегодня, 12:28
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом в Петербурге предстанет закладчик мефедрона

0 0

Мужчина оборудовал на улице Кораблестроителей четыре тайника.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которому вменяют пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщили 24 октября в надзорном ведомстве. 

В августе фигурант с целью последующего сбыта оборудовал на улице Кораблестроителей четыре тайника с мефедроном. Его преступные действия пресекла полиция. В ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружили электронные весы с остатками запрещенного вещества и множество прозрачных полимерных пакетиков. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Народного Ополчения задержан наркодилер с крупной партией мефедрона. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотическое вещество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии