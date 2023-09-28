В Сестрорецке мужчина перед полицейскими проглотил сверток с наркотиками. Ему дали 3 года

В ходе экспертного исследования установлено, что в свертке был метилэфедрон массой около 2 граммов.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который перед полицейскими проглотил сверток с наркотиками. Ему вменяется ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 26 сентября.

В суде установлено, что фигуранта 23 июля при выходе из леса в Сестрорецке остановили правоохранители для установления личности. В тот момент, когда сотрудники полиции попросили у горожанина документы, он положил в рот неустановленный предмет и проглотил его.

В больнице врачи извлекли из желудка подсудимого маленький сверток. В ходе экспертного исследования установлено, что в нем был метилэфедрон массой около 2 граммов. Мужчина вину в совершении преступления признал.

С учетом позиции прокуратуры Курортного района Ф. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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