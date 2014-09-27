В Петербурге мужчин приговорили к лишению свободы за попытку сбыть 7 граммов наркотиков

Оглашен приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в Пушкинском районе Петербурга. О деталях рассказала районная прокуратура.
Перед судом предстали Н и Х. Суд установил, что не позднее мая 2023 года Н. получил и расфасовал наркотическое средство общей массой около 7 грамм. Х. перевез расфасованные наркотики в Выборгский район Петербурга, где у дома 158 по проспекту Энгельса организовал тайник-закладку, после чего был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.
В ходе обыска в квартире мужчин были обнаружены наркотические средства общей массой около полукилограмма, которые планировались к сбыту.
Н. назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Х. – 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.
Недавно в Красном Селе задержали мужчину, который в квартире выращивал коноплю.
Видео: прокуратура СПб
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