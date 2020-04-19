Житель Красного Села в квартире выращивал коноплю

У дома 33 по улице Освобождения в городе Красное Село 17 сентября был задержан 33-летний местный житель.

В Красном Селе задержали мужчину, который в квартире выращивал коноплю. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 33 по улице Освобождения в городе Красное Село 17 сентября был задержан 33-летний местный житель. В его квартире оперативники обнаружили 18 кустов с корневой системой, а также 9 ёмкостей с растительным веществом, общей массой около 3000 граммов. Согласно экспертизе, в ёмкостях находилась марихуана массой 494,1 грамм.

Также в квартире дома 7 по шоссе Дорога Жизни было обнаружено ещё 6 кустов с корневой системой, полиэтиленовый пакет с растительным веществом, общей массой около 2000 граммов, которые будут исследованы в рамках экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ещё у одного петербуржца изъяли из квартиры на Просвещения более 4 кг наркотика.

Видео: МВД