Более 4 кг наркотика изъяли из квартиры на Просвещения

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

В понедельник, 16 сентября, в результате реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков по Петербургу и Ленинградской области приняли меры по задержанию в доме 99 на проспекте Просвещения 33-летнего жителя, занимавшегося нелегальной продажей наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили 12 полиэтиленовых пакетов, 27 банок и пластиковый контейнер, содержащие растительное вещество зеленоватого оттенка, а также электронные весы и материалы для упаковки. Содержимое контейнера и пакетов было направлено на экспертизу, по результатам которой было установлено, что исследуемые образцы являются наркотическим препаратом – каннабисом (марихуанной) весом 933,5 грамма. Остальные изъятые предметы также подлежат дальнейшему исследованию. Общая масса изъятого растения составила 4 658,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый был задержан на основе статьи 91 УПК РФ.