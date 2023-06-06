Полицейские пресекли деятельность "черных лесорубов" в Ленобласти

По предварительным данным, организатором нелегального бизнеса был бенефициар компании, занимающейся торговлей строительными материалами.

В Ленинградской области полиция остановила незаконную вырубку леса. Во время крупной операции, в которой участвовали более сотни полицейских и вертолет, удалось задержать 15 "черных лесорубов". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Вертолет облетел участок земли и выявил места незаконной вырубки леса, а полицейские оцепили территорию. Задержание криминальной группы осуществляли следователи, оперативники, представители ФТС и Росгвардии. У задержанных изъяли технику и незаконно заготовленную древесину. Сотрудники полиции также провели 12 обысков в офисах и квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, телефоны, компьютеры и другие улики.

По предварительным данным, организатором нелегального бизнеса был бенефициар компании, занимающейся торговлей строительными материалами. Ему помогал его сын – генеральный директор той же фирмы. Среди подозреваемых также числится руководитель лесозаготовительного предприятия, которое занималось заготовкой древесины, ее транспортировкой и переработкой в пиломатериалы. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый ущерб превышает 40 миллионов рублей. Ведется дальнейшее расследование.