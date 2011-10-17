Задержаны подозреваемые, которые обманом завладели семью квартирами в Кронштадте

Двое подозреваемых находятся под стражей, ещё пятеро – под подпиской о невыезде.

В Северной столице задержали предполагаемых мошенников, которые с ноября 2014 по июль 2023 года обманом завладели семью квартирами в Кронштадте. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно установлено, что аферисты искали людей с низким уровнем жизни, входили к ним в доверие, а затем предлагали улучшить жилищные условия или помочь погасить задолженность по коммунальным платежам. На деле же они продавали недвижимость потерпевших и переселяли их в дешевое жилье, непригодное для проживания. Никаких денег обманутые люди не получали.

Было возбуждено 7 уголовных дел о мошенничестве и одно о покушении на мошенничество. Все они объединены в одно производство.

Во время обысков в квартирах подозреваемых полиция изъяла деньги, смартфоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Двое подозреваемых находятся под стражей, ещё пятеро – под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в серийном мошенничестве.

Видео: Telegram/ Ирина Волк