В Петербурге задержан подозреваемый в серийном мошенничестве

Злоумышленник и его сообщники с мая 2023 года размещали объявления о продаже электроинструментов по заниженной цене, что привлекало множество покупателей.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств, связанных с дистанционной торговлей на популярных интернет-платформах. Злоумышленник и его сообщники с мая 2023 года размещали объявления о продаже электроинструментов по заниженной цене, что привлекало множество покупателей. Однако после получения оплаты продавцы исчезали, оставляя клиентов без товара. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция при поддержке Росгвардии задержала одного из подозреваемых. Во время обыска по месту его проживания были обнаружены смартфоны, банковские карты, SIM-карты и ноутбук, которые использовались в мошеннических схемах.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование и предпринимают действия для установления других участников преступной группы.

Также в Петербурге задержали двух дропов за содействие мошенникам в обмане пенсионеров.

Видео: Telegram/ Ирина Волк