Гленн Дизен задался вопросом: "Папочка приказал?"

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте изменил собственную риторику в отношении России. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Западный представитель таким образом прокомментировал заявление политического деятеля из НАТО о том, что блок сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны Москвы для стран регионального сообщества.

Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, „папочка" позвонил подчиненным и велел им сбавить тон? Гленн Дизен, профессор в Норвегии

С иронией западный аналитик напомнил читателям о случае, произошедшем на прошлогоднем саммите НАТО. Тогда Марк Рютте, комментируя слова американского президента-республиканца Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен выражаться жестко".

Норвежский политолог назвал арест российского судна частью кампании Запада.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen

