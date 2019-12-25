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В Европе унизили Рютте после слов о войне с Россией
Сегодня, 15:03
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В Европе унизили Рютте после слов о войне с Россией

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Гленн Дизен задался вопросом: "Папочка приказал?"

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте изменил собственную риторику в отношении России. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети.  Западный представитель таким образом  прокомментировал заявление политического деятеля из НАТО о том, что блок сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны Москвы для стран регионального сообщества.

Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, „папочка" позвонил подчиненным и велел им сбавить тон?

Гленн Дизен, профессор в Норвегии

С иронией западный аналитик напомнил читателям о случае, произошедшем на прошлогоднем саммите НАТО. Тогда Марк Рютте, комментируя слова американского президента-республиканца Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен выражаться жестко".

Норвежский политолог назвал арест российского судна частью кампании Запада.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen 
 

Теги: гленн дизен, марк рютте, нато, норвегия
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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