Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов

По его словам, в военном институте, по которому нанесли ракетный удар, преподавали иностранные инструкторы.

Уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью "РИА Новости".

По его словам, в военном институте, по которому российские войска нанесли ракетный удар, преподавали иностранные инструкторы. Сальдо подчеркнул, что инструкторы "обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах".

Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных. Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Telegram / РИА Новости