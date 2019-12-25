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Во время конфликта на проспекте Ударников молодой человек угрожал оппоненту пистолетом
Сегодня, 17:20
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Во время конфликта на проспекте Ударников молодой человек угрожал оппоненту пистолетом

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Ранее задержанного привлекали к административной ответственности.

В Красногвардейском районе задержан молодой человек, угрожавший пневматическим пистолетом оппоненту в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел днем 15 июля возле дома на проспекте Ударников. По предварительным данным, ссора случилась между двумя нетрезвыми незнакомцами. Во время потасовки 18-летний местный житель направил STALKER S92MF в сторону 32-летнего мужчины. 

Нарушителя поймали по горячим следам, на месте работала следственно-оперативная группа. Пистолет изъяли. Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за умышленную порчу паспорта, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт из-за парковки в Красном Селе закончился стрельбой. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: красногвардейский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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