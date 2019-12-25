Во время конфликта на проспекте Ударников молодой человек угрожал оппоненту пистолетом

Ранее задержанного привлекали к административной ответственности.

В Красногвардейском районе задержан молодой человек, угрожавший пневматическим пистолетом оппоненту в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 15 июля возле дома на проспекте Ударников. По предварительным данным, ссора случилась между двумя нетрезвыми незнакомцами. Во время потасовки 18-летний местный житель направил STALKER S92MF в сторону 32-летнего мужчины.

Нарушителя поймали по горячим следам, на месте работала следственно-оперативная группа. Пистолет изъяли. Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за умышленную порчу паспорта, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт из-за парковки в Красном Селе закончился стрельбой.

Фото: пресс-служба Росгвардии