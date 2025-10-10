"Маленький ящик Пандоры". Как прогнать с дачи летучих мышей

Летучие мыши могут нанести здоровью человека реальную угрозу.

Летучие мыши на даче приносят на себе блох и вшей, а также являются разносчиками смертельных болезней. Как выгнать нежелательных гостей без вреда для себя и своих близких, рассказал телеканалу 360.ru зоолог Андрей Подлужнов.

Эксперт отметил, что летучие мыши являются переносчиками инфекционного заболевания лептоспироз, которое поражает почки, печень, нервную и сосудистую системы.

Они летают везде, из-за чего могут принести на себе в дом блох, клещей, вшей. Соответственно, прибавляем все болезни, переносчиками которых считаются клещи и блохи. То есть это маленький ящик Пандоры Андрей Подлужнов, ветврач

Зоолог рассказал, что чаще всего рукокрылые предпочитают селиться на втором этаже дома, на чердаке, в нише на балконе или в сарае. Также летучие мыши стараются прибиться к человеческому жилью на зимовку.

Однако рукокрылые не любят, когда их беспокоят. Поэтому нужно создать постоянный шум и создавать для них дискомфорт. После этого непрошенные гости быстро улетят.

В борьбе с нежелательными соседями может помочь дымовая шашка из серы. Заодно ее применение продезинфицирует помещение и отгонит комаров. Кроме того, можно поставить в местах, откуда вылетают летучие мыши, больше освещения. После этого рукокрылые покинут свое пристанище.

Ранее петербуржцев предупредили о росте встреч с летучими мышами.

Фото: Magnific