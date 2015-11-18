С приходом тепла в Петербурге активизировались летучие мыши: как вести себя при встрече с рукокрылыми

В Санкт-Петербурге обитают минимум семь видов летучих мышей, включая прудовую, водяную и усатую ночниц, рыжую вечерницу, нетопыря Натузиуса, двухцветного кожана и ночницу Брандта.

С наступлением теплого сезона в Санкт-Петербурге из зимней спячки начали выходить летучие мыши. Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, период покоя у этих животных длится от шести до восьми месяцев, и именно весной они вновь становятся активными.

Летучие мыши не строят гнезда, предпочитая укромные уголки — расщелины в коре деревьев, полости поврежденных стволов, чердаки, заброшенные здания и даже балконы жилых домов. В тёплое время года рукокрылые могут случайно залететь в квартиры, особенно если окна оставлены открытыми в ночное время. Чаще всего это происходит в районах, примыкающих к паркам и зелёным массивам.

По словам специалистов, мыши могут временно потерять ориентиры во время миграции или искать укрытие от внешней угрозы, что и приводит их в жилые зоны.

Если в квартиру всё же залетела летучая мышь, важно действовать спокойно: наденьте плотные перчатки, дождитесь, пока животное успокоится, затем аккуратно накройте его тканью, посадите в коробку и выпустите на улицу — желательно в вечернее время и только в тёплую погоду. При наличии ранений у животного лучше обратиться к специалистам.

Росприроднадзор также напоминает: хотя летучие мыши крайне редко агрессивны, при укусе обязательно нужно промыть рану антисептиком и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, поскольку рукокрылые могут быть переносчиками заболеваний.

В Санкт-Петербурге обитают минимум семь видов летучих мышей, включая прудовую, водяную и усатую ночниц, рыжую вечерницу, нетопыря Натузиуса, двухцветного кожана и ночницу Брандта. Наиболее вероятны встречи с ними в парках Сергиевка и Южно-Приморский, а также в районах Лисьего Носа, на Дудергофских высотах и в пригородах — Серово и Комарово.

Фото: unsplash (Nils Bouillard)