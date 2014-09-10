В Колпино проверили автобусы ООО "Домтрансавто"

Межведомственная транспортная комиссия провела проверку подвижного состава ООО "Домтрансавто" в Колпинском районе Петербурга. Всего осмотрели 28 автобусов, было вынесено шесть постановлений по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Как рассказали в городском комитете по транспорту 10 апреля, накануне в отношении водителя ООО, который допустил превышение скоростного режима, составили протокол. Напомним, ему назначили наказание в виде штрафа.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе: городские маршруты подвергаются комплексной проверке не реже одного раза в месяц, что направлено на обеспечение безопасности, комфорта и качества пассажирских перевозок. Работа по контролю за соблюдением транспортного законодательства будет продолжена. Виталий Войнов, директор учреждения

