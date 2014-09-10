В Пасхальные дни для петербуржцев организуют усиленный подвоз к городским кладбищам

В связи с православными праздниками — Великой субботой (11 апреля) и Пасхой (12 апреля) — Комитет по транспорту Санкт-Петербурга организует усиленную работу автобусных маршрутов для перевозки пассажиров к городским кладбищам.
Основные направления и маршруты:
Южное кладбище: Автобусы № 2М (экспресс), 108, 195, 147.
Северное кладбище: Маршруты № 221 и 398.
Пискаревское мемориальное кладбище и кладбище при крематории: Автобусы № 80, 123, 138, 178.
Казанское кладбище: Маршрут № 382.
Иликовское кладбище: Маршрут № 347.
Для улучшения транспортной доступности на ключевых направлениях (№ 195, 347, 382, 398) количество автобусов будет увеличено суммарно на 8 единиц.
Особое внимание уделяется Южному кладбищу: запущен специальный экспресс-маршрут № 2М от станции метро "Московская". Автобусы большого класса будут ходить с интервалом 21–28 минут, делая всего четыре остановки. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и использовать Портал общественного транспорта для построения маршрута.
Фото: Piter.TV
