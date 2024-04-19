Гигантский комплекс СПбГУП перешел в собственность государства после решения суда

Арбитраж обязал передать здания и имущество СПбГУП государству стоимостью 8 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Федерации независимых профсоюзов и Гуманитарному университету профсоюзов. Суд постановил передать государству комплекс зданий по адресам: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15, и поселок Ольгино, ул. Хвойная, д. 13-15. Общая площадь недвижимости составляет 54 тыс. кв. м, а рыночная стоимость оценена в 8 млрд руб.

Суд установил, что объекты были построены за счёт бюджетных средств и всегда относились к федеральной собственности. Руководство профсоюзов и ректор университета Александр Запесоцкий незаконно завладели активами, используя судебные механизмы, и применяли имущество для личной выгоды.

Предварительное заседание продолжалось около восьми часов. Александр Запесоцкий, отстранённый от должности, назвал происходящее "репрессиями 1937 года". Ответчики пытались отложить заседание, утверждая, что суд встал на сторону истца.

Решение подлежит немедленному исполнению по требованию прокурора.

Скриншот: Яндекс.панорамы