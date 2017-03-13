Студент со 109 баллами стал первокурсником старейшего вуза Петербурга

В СПбГУ зачислили студента с минимальными баллами ЕГЭ за три предмета.

В Санкт-Петербургском государственном университете в 2025 году зачислили студента, набравшего на ЕГЭ всего 109 баллов за три предмета. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как уточняет источник, студент поступил на направление "Химия, физика и механика материалов" на платное отделение. Для сравнения, проходной балл на бюджет по этой же специальности составил 270 баллов. Разрыв между последним зачисленным на бюджет и крайним в списке платников составил 161 балл.

Схожая ситуация наблюдается и на других направлениях университета. Так, на "Социологию" был зачислен абитуриент с 110 баллами, тогда как на бюджет нужно было не менее 261 балла. На "Прикладной математике и физике" минимальный балл у платников составил 119, тогда как на бюджет проходной достигал 259.

Менее 130 баллов оказалось достаточно для поступления на такие специальности, как "История", "Сестринское дело", "Востоковедение и африканистика", "Культурология" и "Регионоведение".

Вместе с тем, в СПбГУ остаются направления с высокими проходными. Например, на "Международном менеджменте" последний зачисленный студент имел 184 балла, а годовая стоимость обучения составила 627,6 тыс. руб. Высокие результаты также отмечены на "Психологии", "Астрономии" и IT-направлениях.

Фото: Piter.TV