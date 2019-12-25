Отстраненного ректора СПбГУП Запесоцкого обвинили в трате 74 млн рублей на личные нужды

Сам Запесоцкий подчеркнул, что он категорически исключает для себя любые формы бегства от дачи объяснений правоохранителям.

Генпрокуратурой РФ и ФНС выявлены нарушения, допущенные бывшим руководителем Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александром Запесоцким, чьи полномочия были приостановлены в связи с судебным процессом, передает газета "Коммерсантъ".

Согласно материалам дела, руководство СПбГУП за период 2023–2024 г.г. произвело значительные траты, превышающие 74 млн рублей, покрыв расходы бывшего ректора и членов его семьи на заграничные путешествия, в частности, перелёты бизнес-классом, визиты в дорогие рестораны и прочие развлечения в странах Европы, таких как Франция, Италия и Монако. Помимо этого, около 20 млн рублей было потрачено на обеспечение охраны и проживания ректора в охраняемом особняке в поселке Лисий Нос и квартире в центре города.

Что касается имущества университета, то требование Генпрокуратуры было удовлетворено Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти: 10 октября оно было передано в государственную собственность. Основанием решения послужили аргументы, подтверждающие неправомерные действия ректора, который, как утверждается, использовал служебное положение для присвоения бюджетных средств университета и выделения займа собственному сыну на сумму 48 млн рублей в период с 2022 по 2025 год. Генпрокуратура настаивает, что образовавшуюся недостачу финансировало государство, предоставив субсидии, а освободившуюся сумму в размере 670 млн рублей Запесоцкий извлек незаконным образом, использовав её для инвестиций в собственный бизнес по управлению недвижимостью в Монако (компания S.C.I. Villa le Nid d"aigle) и Эстонии (фирма Capatsiten OU), а также приобрёл недвижимость премиум-класса во Франции стоимостью 291 млн рублей.

Также, согласно публикации, Запесоцкий, злоупотребляя положением ректора, организовал оформление кредитов на физическое лицо — самого себя и своего сына — под залог имущественных активов университета в ПАО "Балтинвестбанк" и банке "Ланта-Банк" на общую сумму 813,6 млн рублей в период с 2007 по 2011 год. Кредитные обязательства погашены не были, полученные средства направлены на личные нужды.

Сам Запесоцкий на судебном заседании отверг обвинения, утверждая, что его сын, наоборот, неоднократно помогал университету, предоставляя финансовые средства в кризисные моменты. На сегодняшний день университет располагает кредитом размером 250 млн рублей. Запесоцкий также напомнил, что за последние четыре года университет потратил 614 млн рублей на улучшение инфраструктуры учебных заведений, ремонт общежитий, спортивных сооружений, реконструкцию коммунальных коммуникаций, установку современной противопожарной сигнализации, создание студий телевидения и звукозаписи, монтаж газовой котельной в гимназии Ольгино, модернизацию компьютерных классов и открытие музея почетного доктора университета Михаила Боброва.

Кроме того, в своем обращении к СМИ (имеется в распоряжении Piter.TV) экс-ректор назвал сведения, опубликованные изданием "Коммерсантъ", "омерзительной и целенаправленной недостоверной информацией", подчеркнув, что СПбГУП "приносит Родине намного больше помощи, чем многие государственные по формальной принадлежности "университеты". Также он намекнул на возможную причастность правоохранительных органов к "рейдерскому захвату профсоюзной собственности".

Короткая статья "Коммерсанта" содержит возмутительный объем оскорбительной лжи и подтасовок, не подтверждена никакими реальными фактами и сопровождается омерзительными аналогиями. К примеру, работая на университет иногда до 16 часов в сутки, я действительно заказывал не раз личные поездки через помощников в Университете. Но всегда вносил деньги в кассу вуза. Да и личной жизни (включая рестораны) в обычном понимании у меня практически не было. Любые поездки за редкими исключениями включали деловую программу, популяризацию России и вуза, встречи с учеными, деятелями культуры, искусства, образования. Александр Запесоцкий, бывший ректор СПбГУП

Запесоцкий подчеркнул, что он категорически исключает для себя любые формы бегства от дачи объяснений правоохранителям. Сегодня, 14 октября, бывший ректор организует пресс-конференцию для журналистов в отеле "Введенский" на Большом проспекте ПС для дальнейшего обсуждения ситуации.

