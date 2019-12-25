Генпрокуратура выступила с требованием вернуть имущество СПбГУП государству

Согласно заявлению истца, объекты недвижимости, принадлежавшие изначально советской профсоюзной школе, основанной в 1926 году, никогда формально не переходили в собственность университета.

Генпрокуратура РФ инициировала крупный судебный иск с требованием вернуть государству имущественный комплекс Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), оцениваемый в миллиарды рублей. Как стало известно изданию "КоммерсантЪ", надзорный орган настаивает на том, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) приобрела права собственности на университетское имущество неправомерно.

Согласно заявлению истца, объекты недвижимости, принадлежавшие изначально советской профсоюзной школе, основанной в 1926 году, никогда формально не переходили в собственность университета. Тем не менее, в период с 2009 по 2014 год руководители ФНПР и СПбГУП, по утверждению Генпрокуратуры, организовали серию судебных процессов, направленных на узаконивание захвата госимущества, скрывая при этом факты финансирования строительных проектов за счёт бюджетных средств.

Центральным пунктом претензий является обвинение в создании коррупционной схемы. С учетом годовой прибыли учебного заведения от платного обучения в диапазоне от 0,5 до 1 млрд рублей, ответчик, по версии обвинения, умышленно завышал расходы, фальсифицировал финансовую отчетность, объявлял вуз банкротом и регулярно запрашивал государственные гранты, суммарно получив субсидирование на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей с 2012 года.

Генпрокуратура ходатайствует о возвращении государству учебно-лабораторных корпусов, жилых зданий и другого имущества университета, а также просит применить меру ареста на спорные активы до вынесения судебного решения.

