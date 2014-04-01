Имущество владельцев "Яшкино" и "Кириешки" арестовано по иску Генпрокуратуры

После начала СВО Штенгеловы вывели за рубеж более 21 млрд рублей доходов компании.

Судебные приставы начали процедуру ареста имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО "Кондитерус Ком", которой принадлежат популярные бренды "Яшкино" и "Кириешки". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов и материалы судов.

Согласно документам, 28 августа было возбуждено исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу Тверского районного суда Москвы. 1 сентября приставы возбудили аналогичное производство в отношении личного имущества Штенгеловых.

Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ требует признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в собственность Российской Федерации акции группы компаний "КДВ". По данным надзорного ведомства, с 2022 года Штенгеловы вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов компании.

Ответчиками по делу выступают гражданин Украины Николай Штенгелов, его сын Денис (гражданин Австралии) и АО "Кондитерус Ком". Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход составляет 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. В качестве обеспечительных мер ведомство требует арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить любые регистрационные действия с ним. Отец и сын Штенгеловы покинули Россию более десяти лет назад.

