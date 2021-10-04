Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье задержан пособник аферистов, похитивших 900 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на телефон 77-летней женщины позвонил лжеработник "Ростелекома", который потребовал номер СНИЛС и мобильного телефона якобы для продления договора обслуживания. После этого пенсионерке позвонили якобы из военной прокуратуры и сказали, что с ее банковского счёта пытаются перевести деньги на финансирование ВСУ.

От пожилой женщины потребовали передать все накопления их доверенному лицу. Пенсионерка передала пакет с деньгами курьеру. Сыщики установили и в аэропорту Шереметьево задержали пособника телефонных аферистов. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Видео: Полиция Подмосковья