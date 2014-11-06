  1. Главная
Сегодня, 14:25
47
В Калининградской области выявили 126 нарушений миграционного законодательства

Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 463 тысячи рублей.

В Калининградской области полицейские в ходе рейдов выявили 126 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, правоохранители проверили 1188 мигрантов. В ходе рейдов были осмотрены объекты бытового обслуживания, строительства и места массового пребывания приезжих. Большинство из выявленных нарушений были связаны с несоблюдением режима пребывания в РФ. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 463 тысячи рублей. По решению суда четверо из них будут выдворены за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что трое жителей Калужской области уличены в незаконной легализации не менее ста иностранцев.

Видео: УМВД Калининградской области

