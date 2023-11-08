Приезжим делали фиктивные прописки, в то время как они сами проживали по другим адресам.

Трое жителей Калужской области уличены в незаконной легализации не менее ста иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение подыскали восемь квартир в Калуге и Малоярославце, собственники которых за оплату зарегистрировали у себя мигрантов. Отмечается, что прописка была фиктивной, а приезжие проживали по другим адресам. Кроме того, подозреваемые подготавливали документацию с недостоверными сведениями о месте проживания иностранцев, которая в дальнейшем предоставлялась в миграционные органы.

По данным оперативников, за два года незаконно легализовали не менее ста мигрантов. Возбуждено уголовное дело. Полицейские и следователи устанавливают иных лиц, причастных к преступной деятельности.

Видео: УМВД Калужской области