Евгений Мартынов указал на важный инструмент для защиты клиник в спорных ситуациях.

На российской территории пациентов платных клиник с 1 сентября начнут предупреждать о последствиях несоблюдения ими рекомендаций врача. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты (ОП) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, по совместительству руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов. Эксперт объяснил гражданам, что включение в договор об оказании платных услуг данного уведомления станет обязательным по решению федерального правительства. Документ будет действовать по стране до первого сентября 2031 года.

Теперь в текст договора обязательно нужно включать уведомление о том, что несоблюдение назначенного режима лечения и других рекомендаций врача может снизить качество платной услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на здоровье. Евгений Мартынов, эксперт

В ОП России добавили, что власти исключили требование о том, что клиника обязана без запроса выдавать пациенту подробную информацию о методах оказания помощи, связанных с ними рисках, видах вмешательств и ожидаемых результатах. Такие клинические сведения исполнитель обязан предоставить только по просьбе самого пациента. Сделать это нужно в доступной для заявителя форме.

Общественная палата Петербурга обновила состав и расширила направления работы.

Фото: Piter.tv

