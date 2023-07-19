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В ОП сообщили об изменении правил оказания платных медуслуг с 1 сентября
Сегодня, 10:03
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В ОП сообщили об изменении правил оказания платных медуслуг с 1 сентября

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Евгений Мартынов указал на важный инструмент для защиты клиник в спорных ситуациях.

На российской территории пациентов платных клиник с 1 сентября начнут предупреждать о последствиях несоблюдения ими рекомендаций врача.  Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты (ОП) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, по совместительству руководитель федерального проекта "ЗдравКонтроль" Евгений Мартынов. Эксперт объяснил гражданам, что включение в договор об оказании платных услуг данного уведомления станет обязательным по решению федерального правительства. Документ будет действовать по стране до первого сентября 2031 года.

Теперь в текст договора обязательно нужно включать уведомление о том, что несоблюдение назначенного режима лечения и других рекомендаций врача может снизить качество платной услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на здоровье.

Евгений Мартынов, эксперт

В ОП России добавили, что власти исключили требование о том, что клиника обязана без запроса выдавать пациенту подробную информацию о методах оказания помощи, связанных с ними рисках, видах вмешательств и ожидаемых результатах. Такие клинические сведения  исполнитель обязан предоставить только по просьбе самого пациента. Сделать это нужно в доступной для заявителя форме.

Общественная палата Петербурга обновила состав и расширила направления работы.
Фото: Piter.tv
 

Теги: евгений мартынов, общественная палата
Категории: Общество, Новости России, Лента новостей, Здоровье,

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