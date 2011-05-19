Новые электропоезда РЖД получили название "Скворец"

Название обошло конкурентов – "Грач", "Лазоревка" и "Королёк".

Подведены итоги всероссийского голосования, в рамках которого пассажиры выбирали названия для современных электропоездов. Традиция именовать составы в честь птиц продолжается: к уже существующим "Сапсану", "Ласточке", "Орлану", "Финисту" и "Буревестнику" присоединяются "Скворец" и "Зарянка". Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Голосование проходило на сайте РЖД. Среди претендентов был знакомый петербуржцам состав ЭП2ДМ, который с октября 2025 года курсирует на тактовом маршруте между Санкт-Петербургом и Сестрорецком. В финальный шорт-лист от Северной столицы вошли варианты "Грач" и "Скворец".

Как рассказали в пресс-службе компании, петербургский вариант одержал уверенную победу. Название "Скворец" набрало 33,6% голосов респондентов, обойдя конкурентов – "Грач", "Лазоревка" и "Королёк". Теперь электропоезда серий ЭП2ДМ и ЭП2Д будут официально называться этим именем.

Известно, что составы данного типа эксплуатируются не только на Северо-Западе, но и в Центральной России, на Урале, в Поволжье и Сибири. Новый подвижной состав пополнит "птичью стаю" петербургской железной дороги, где уже курсируют "Ласточки", "Сапсаны" и "Иволги".

Ранее мы сообщили о том, что обновлённый транспортный узел Рыбацкое успешно принял первый пассажиропоток.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"