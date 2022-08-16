Петербург отправил четыре мобильные котельные в Белгород для обогрева домов

Северная столица оперативно направила в Белгородскую область передвижные источники тепла. Оборудование мощностью 10 МВт уже доставили, оно способно работать без электричества и водопровода.

Петербург передал Белгороду четыре передвижные блочно-модульные котельные для поддержания стабильного теплоснабжения жилого фонда. Как сообщил губернатор Александр Беглов, решение приняли после обращения главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Оборудование общей мощностью 10 МВт уже прибыло в регион. Установки не требуют подключения к внешним сетям водоснабжения и электричества, что позволяет использовать их в сложных условиях. Беглов пояснил, что город оперативно откликнулся на просьбу коллег и направил жизненно необходимые источники тепла. Специалисты петербургских энергокомпаний подготовили котельные к работе и провели инструктаж для белгородских коллег.

В распоряжении топливно-энергетического комплекса Петербурга сегодня находится 26 подобных установок мощностью по 2,5 МВт каждая. Их можно развернуть за несколько часов. Котельные оснащены собственными баками для воды и дизель-генераторами, что обеспечивает полную автономность и простоту подключения к теплосетям зданий.

Практика межрегиональной помощи для города не нова. В 2024 году петербургские энергетики уже направляли восемь мобильных котельных в Подольск, Воскресенск и подшефный Мариуполь.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова