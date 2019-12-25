В петербургском магазине нашли куриное филе с сальмонеллой

Городское управление Роспотребнадзора вынесло предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований.

"Общественный контроль" провел проверку мяса курицы, представленного на полках магазинов Петербурга. Результаты проверки были опубликованы в пресс-релизе организации.

Эксперты приобрели курятину в трех крупных сетях супермаркетов: "Дикси", "Магнит" и "О"Кей". После этого образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Из десяти проверенных образцов девять полностью соответствовали требованиям безопасности.

Однако в филе грудки от ООО "Невская пищевая компания", приобретенном в "Магните", была обнаружена сальмонелла. Кроме того, в нем было зафиксировано превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 2,8 раза.

Как отметил профессор университета ИТМО Александр Ишевский, потребление продуктов с высоким содержанием МАФАнМ может вызвать пищевое отравление с симптомами диареи и гастроэнтерита. Городское управление Роспотребнадзора вынесло предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований ООО "НПК" и магазину "Магнит". Аналогичные меры в отношении производителя применил и Россельхознадзор.

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