В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам о пользе тыквы

Яркая мякоть и семена тыквы богаты многими витаминами и не только.

Накануне отмечался День тыквы, и специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга напомнили об исключительной полезности этого плода для организма человека. Яркая мякоть и семена тыквы богаты железом, цинком, калием, кальцием, клетчаткой, пектином, витаминами B, Е, А, С, D.

Оказывается, что существует более 50 сортов тыквы. Её плоды могут весить до 200 килограммов, а размер достигать до метра в диаметре. Кстати, вообще-то с ботанической точки зрения тыква — это ягода!

Родиной тыквы является Центральная и Южная Америка, где ее начали выращивать за 5 тысяч лет до нашей эры. Из этого плода даже делали посуду.

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Фото: pxhere