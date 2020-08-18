Эксперты доказали позитивное влияние аминокислоты L-цистеин на организм.

Финские ученые узнали, как бороться с похмельем. В Университете Хельсинки и Университете Восточной Финляндии рассказали, что провели первое в мире исследование, которое доказывает положительное влияние аминокислоты L-цистеин на помощь организму во время похмелья. Это вещество в значительных количествах находится в составе сырого куриного яйца, сырых семечках подсолнечника и свежих зернах гороха.

Иностранцы провели эксперимент. Одна группа волонтеров после похмелья употребляла плацебо, другая - таблетки с L-цистеином. При этом доля алкоголя составляла 1,5 грамма на каждый килограмм веса испытуемого. Добровольцы употребляли вещество в течение трех часов после алкоголя.

Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу финские ученые

Специалисты отметили, что также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию метаболитов алкоголя в крови после принятия L-цистеина.

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