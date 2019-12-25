Терапевт рассказала о вреде аспирина и кофе после употребления алкоголя.

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила журналистам из радио Sputnik. Специалист не рекомендует смешивать утреннее кофе после обильного употребления алкоголя вечером. Специалист напомнила, что к утру после отравления спиртным человек может чувствовать головную боль, которую многие традиционно пытаются унять при помощи обезболивающего и кофе. Такой метод расправы с проблемой даст краткосрочный эффект, но после нанесен серьезный вред желудку.

Аспирин действительно может снять головную боль, но это справедливо для любого вида головной боли. Особого смысла принимать аспирин при похмелье - нет, но и особого вреда тут нет Ольга Кашубина, терапевт

Однако врач отметила, что у людей, часто употребляющих алкоголь, желудок часто раздражен. Если добавить аспирин и кофе, то это вызовет дополнительные боли или приведет к обострению хронического гастрита.

Однако при обычных головных болях данное лечение даст положительный эффект. Это связано с тем, что аспирин разжижает кровь, а кофеин помогает организму выводить шлаки.

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Видео: Youtube/ Похмелье.рф: всё об алкоголе и здоровье.