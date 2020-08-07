Определено влияние ресвератрола на белок ACE2.

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на соответствующее исследование. Специалисты уточнили, что существует антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение коронавирусного заражения. Он может подавлять клетки иммунной системы за счет уменьшения числа цитокинов.

Эксперты рассказали, что ресвератрол можно найти в вине, винограде, бруснике и арахисе.

Напомним, что коронавирус негативно влияет на работу белка ACE2. Этот белок присутствует в в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности человека. Ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и соответственно снижает тяжесть протекания респираторного дистресс-синдрома, который часто сопровождает инфицированного больного.

В "Роскачестве" назвали самых популярных поставщиков вин в Россию.