Эксперты составили рейтинги стран-поставщиков вина в РФ по нескольким показателям.

В "Роскачестве" назвали самых популярных поставщиков вин в Россию. Эксперты объяснили, что в списке лидируют Италия, Испания и Грузия. На первую страну приходится 27% от общего объема поставок данного продукта за 2019 год. После тройки лидеров в РФ хорошо продаются вина из Франции, Абхазии, Чили, Португалии, ЮАР, Германии и Молдавии.

В списке самых популярных поставщиков игристых вин лидирует Италия (75% объема поставок). За ней следует Испания, Франция, Абхазия и Португалия. Больше всего столовых вин привозят в Россию из Грузии (24% от общего объема поставок), Абхазии и Испании.

По стоимости вина первое место занимает Франция. За литр напитка россияне отдадут чуть больше четырех долларов. На втором месте - Грузия (3,19 долларов за литр). Самое дешевое вино в РФ поставляет Молдавия (1,7 доллара за литр напитка).

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