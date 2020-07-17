Эксперты дали рекомендации по выбору алкогольного напитка для пикника.

В Роскачестве рассказали, какие вина подходят к шашлыку. Эксперты заявили, что для пикника в летнее время нужно отказаться от ликерных вин и быть осторожнее с игристыми.

Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто "вкусное", а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке сообщение Роскачества

Эксперты объяснили, что ликерные вина брать на природу не рекомендуется так как они "тяжеловаты" для жаркого времени. Портвейны и кагоры лучше оставить до осенней прохлады. Среди красных вин следует выбирать не сложные, но сбалансированные напитки с фруктовыми и пряными оттенками во вкусе.

Для сложных вин с длительной выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом, который требует декантации, лучше выбрать другой повод сообщение Роскачества

Специалисты заявили, что для пикника и шашлыков белое вино не должно быть слишком легким и простым. В Игристых винах важна температура подачи, с чем могут быть сложности в условиях еды на природе. В Роскачестве советуют бросить пару кубиков льда в бокал с полусладким розовым вином, чтобы алкогольный напиток стал не только красивым, но и вкусным.

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Видео: Youtube/ DrinkTeam