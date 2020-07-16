Все проверенные Роскачеством образцы печенья можно считать безопасными для организма человека.

В России назвали лучшее овсяное печенье. В Роскачестве провели исследование популярных марок овсяного печенья. Специалисты уточнили, что продукция 18 протестированных торговых марок оказалась безопасной для употребления.

Лабораторные тесты показали, что все производители используют для изготовления печенья овсяную муку и качественное масло. Наибольшее количество сахара оказалось в продукции бренда "Каждый день" (39,6%). Меньше всего массовая доля сахара - в продукции марки "Хватай-ка" (32%). Напомним, что согласно ГОСту, доля сахара не может превышать показателя в 40%

В Роскачестве добавили, что овсяное печенье марок "Каждый день", "Полет", "Полет ГОСТ", "Посиделкино", "Сладкая слобода", "Хватай-ка", "Хлебная слобода", "Яшкино", "Эки", Globus, Slakon соответствует всем заявленным требованиям.

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