Эксперты объяснили, чем можно заменить пшеничную или ржаную муку.

Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе. Эксперты напомнили, что по традиции хлеб выпекается из пшеничной или ржаной муки, однако нетрадиционные сорта обогащают изделие. Специалисты рекомендовали использовать для приготовления продукта амарантовую, гречневую или кукурузную муку. Они не содержат глютена, а в последней - большое количество клетчатки. Она в свою очередь способствует снижению холестерина и жировых отложений. В кукурузной муке много белка, витаминов групп В, А, Е, магния, кальция, железа, фосфора, кремния.

В ведомстве заметили, что цельнозерновая мука содержит растительный белок, витамины группы В, РР, пищевые волокна. Гречневая мука полезна цинком, магнием, железом, витаминами групп В и Е, антиоксидантами и растительным белком. В амарантовой муке содержатся аминокислоты и лизин, который помогает усвоению кальция, а также железо, жирные кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты.

В Роскачестве рассказали, что обогатить хлеб помогают семена подсолнечника, которые богаты витаминами B6 и E. Первый помогает в усвоении сложных углеводов, второй - в защите от окислительного процесса.

Роскачество повторно проверило матрасы.