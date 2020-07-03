Эксперты дали советы, как использовать устройство, чтобы оно не перегрелось.

Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в жару. Эксперты пояснили, сто электронные устройства необходимо правильно эксплуатировать. Перегреву подвергаются не только неисправные устройства, но и корректно работающие.

Если при температуре 20 градусов ноутбук нагревается до 40, то при 30 градусах - до 50. Сгореть даже от сильной жары устройство, конечно, не может специалисты Роскачества

В ведомстве отметили, что от жары может взорваться неисправный аккумулятор. Есть сигналы, которые говорят о том, что ноутбук плохо переносит температуру. Об этом свидетельствует постоянный шум из корпуса гаджета, падение частоты кадров, зависание и долгий отклик на команды. Насторожить пользователя должна медленная зарядка и быстрое разряжение устройства. На последней стадии перегрева ноутбук начинает экстренно выключаться.

В жару Роскачество рекомендует не переводить ноутбук в "спящий режим", а выключать его. Не стоит запускать ресурсоемкие процессы в режиме зарядки. Корпус устройства следует чистить минимум раз в год, как и проводить обдув.

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